La fidanzata di Cremonini protagonista del nuovo video del cantautore

Cesare Cremonini è pazzo d'amore e ha dedicato alla fidanzata Martina Margaret Maggiore il nuovo singolo "Giovane stupida" , uscito da qualche giorno. E ha voluto proprio lei come protagonista nel video del brano. In questi giorni il cantautore bolognese condivide sul suo profilo Instagram alcuni scatti delle riprese del video corredati da dediche d'amore per la ragazza.

Il singolo è il secondo estratto dal disco “Cremonini 2C2C The Best Of”. Il cantautore 39enne l'ha definita "una canzone scritta per una ragazza meravigliosa, ma anche una piccola commedia sentimentale dull'amore: 23 anni lei, 39 io". E ha poi raccontato come è nata la canzone: "E' un omaggio e uno sguardo divertito alle differenze che emergono quando due persone di generazioni diverse si incontrano come opposti ma alla fine non sanno fare a meno l’uno dell’altra".

