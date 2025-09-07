Logo Tgcom24
"LA NOTTE DI CERTE NOTTI"

In 36mila per Ligabue alla Reggia di Caserta

Il cantautore ha trasformato una delle cornici più suggestive d'Italia in un palcoscenico unico

di Emiliano Dal Toso
07 Set 2025 - 19:25
01:29 

"Certe notti"... sembrano non finire mai. Alla Reggia di Caserta è stata una di quelle. Ligabue che ha trasformato una delle cornici più suggestive d'Italia in un palcoscenico unico per un concerto evento: "La notte di Certe notti". Più di 36mila spettatori e una scaletta che ha ripercorso 35 anni di carriera del cantautore di Correggio (Reggio Emilia). L'arrivederci è negli stadi, all'Olimpico di Roma e a Milano, a San Siro, nel giugno 2026.

