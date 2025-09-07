In 36mila per Ligabue alla Reggia di Caserta

"Certe notti"... sembrano non finire mai. Alla Reggia di Caserta è stata una di quelle. Ligabue che ha trasformato una delle cornici più suggestive d'Italia in un palcoscenico unico per un concerto evento: "La notte di Certe notti". Più di 36mila spettatori e una scaletta che ha ripercorso 35 anni di carriera del cantautore di Correggio (Reggio Emilia). L'arrivederci è negli stadi, all'Olimpico di Roma e a Milano, a San Siro, nel giugno 2026.