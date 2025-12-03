Ligabue inaugura la nuova Arena di Milano con l'evento "La prima notte"

È Luciano Ligabue l’artista scelto per inaugurare la nuova attesissima Arena Milano nell'area Santa Giulia. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, il 6 maggio 2026 sarà proprio il rock del Liga con "La prima notte - Music Opening Ceremony", ad accendere per la prima volta il palco della nuovissima Arena Milano, diventando il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue e segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia. "Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica Arena Milano - dichiara Ligabue -. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così".