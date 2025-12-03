Ligabue inaugura la nuova Arena di Milano con l'evento "La prima notte"

Dopo il battesimo delle Olimpiadi invernali, il 6 maggio "La prima notte - Music Opening Ceremony" aprirà la nuova arena alla musica dal vivo
© Ufficio stampa
È Luciano Ligabue l’artista scelto per inaugurare la nuova attesissima Arena Milano nell'area Santa Giulia. Dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, il 6 maggio 2026 sarà proprio il rock del Liga con "La prima notte - Music Opening Ceremony", ad accendere per la prima volta il palco della nuovissima Arena Milano, diventando il primo artista a esibirsi in questa spettacolare venue e segnando così l’inizio di una nuova era per il live entertainment in Italia. "Sono felice e onorato di poter inaugurare con la mia musica Arena Milano - dichiara Ligabue -. Voglio che sia un concerto speciale e faremo di tutto perché sia così".
In quella occasione per la prima volta le note risuoneranno in questo spazio e la prima volta il pubblico potrà varcare la soglia di quella che è, a tutti gli effetti, la venue più moderna e capiente d'Italia. Ogni live di Luciano Ligabue è un evento imperdibile, ma vederlo il 6 maggio significherà essere parte della storia. Il rocker porterà la sua energia in uno spazio totalmente nuovo. Non una data qualsiasi, ma uno show unico per ascoltare i grandi classici e le hit più recenti con una resa sonora e visiva mai sperimentata prima e di vivere la prima serata che inaugura una nuova stagione di grandi eventi a Milano.
"Aprire il nostro palco con Ligabue è una dichiarazione d’intenti - dichiara Luca Martinazzoli, Managing Director di Arena Milano -. La sua energia e il suo impatto culturale rappresentano alla perfezione ciò che Arena Milano vuole essere: momenti straordinari, identità forti e live entertainment di livello internazionale. Questa première mostrerà tutto il potenziale della venue e la collocherà in modo definitivo sulla mappa come nuovo punto di riferimento per il live entertainment in Europa".
Situata nel cuore del quartiere in piena evoluzione di Santa Giulia, Arena Milano, progettata da David Chipperfield Architects and Arup, non è solo un’arena indoor ma un nuovo landmark urbano, simbolo di architettura contemporanea e tecnologia all’avanguardia. che si apre agli spazi pubblici circostanti. Insieme alla sua piazza di 12mila metri quadri, progettata per ospitare grandi eventi all’aperto di livello internazionale, l’arena incarna perfettamente il futuro dell’intrattenimento live. Acustica di nuova generazione progettata per garantire un suono pulito e potente in ogni ordine di posto, comfort totale con servizi premium, un’offerta food & beverage all’avanguardia, dalle postazioni self-service interattive ai ristoranti gourmet, e una visibilità perfetta da ogni settore che azzera la distanza tra artista e pubblico. E inoltre un design iconico, con una struttura che ridefinisce lo skyline milanese, con la più grande facciata video di questo tipo in Europa, e che eleva l’esperienza “live”.
Arena Milano, che sarà completata nei tempi previsti per lo svolgimento delle Olimpiadi Invernali e delle competizioni di hockey su ghiaccio maschile, porterà a Milano un nuovo standard di hospitality per il live entertainment. In occasione di questo concerto – e di tutti quelli che seguiranno – il pubblico potrà scegliere non solo i biglietti tradizionali, ma anche soluzioni Premium acquistabili con un semplice click. I biglietti Premium offrono posti a sedere a ridosso del palco, un ingresso dedicato per rendere l’arrivo più fluido e l’accesso a servizi di bar esclusivi per tutta la serata. Per chi desidera un’esperienza ancora più riservata, suite private, lounge dedicate, skybox e il Premium Club offriranno spazi ideali per accogliere ospiti e gruppi, inaugurando un nuovo modo di vivere gli eventi live in Italia.
I biglietti saranno disponibili dalle ore 11.00 di lunedì 8 dicembre su Ticketone. Per gli iscritti al Barmario presale dalle ore 11.00 di venerdì 5 dicembre fino alle ore 11.00 di sabato 6 dicembre. Per i clienti Unicredit presale dalle ore 11.00 di sabato 6 dicembre fino alle 11.00 di domenica 7 dicembre. Presale per chi è già in possesso del biglietto per lo Stadio San Siro: dalle ore 11.00 di domenica 7 dicembre fino alle 11.00 di lunedì 8 dicembre. UniCredit è Official Preseller Partner de la “LA PRIMA NOTTE - Music Opening Ceremony”, grazie al supporto strategico di Synapsy Company.