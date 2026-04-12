Un'esperienza che è servita all'attore per risollevarsi e trovare il suo posto nel mondo. "Mi ha davvero cambiato la vita", ha aggiunto Ford. Nel corso del podcast, ha poi rivelato che se non fosse stato per titoli come il primo "Star Wars", "American Graffiti" e "The Conversation", la sua carriera non avrebbe raggiunto un livello così alto. Così ha commentato: "Ho ottenuto ruoli da protagonista perché i film in cui ho recitato hanno avuto successo, e quel successo mi ha permesso di fare carriera".