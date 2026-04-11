Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo. La sua carriera sul grande schermo è stata profondamente intrecciata con i successi dei nipoti Christopher (regista) e Jonathan (sceneggiatore). È stato una figura costante nelle loro produzioni, a partire dal debutto noir Following del 1998 fino alla trilogia del Cavaliere Oscuro. In Batman Begins e nel capitolo finale della saga, ha interpretato Douglas Fredericks, un membro chiave del consiglio delle Wayne Enterprises. Ma è apparso anche in Dunkirk, nel 2017.