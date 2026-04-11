Morto a 87 anni John Nolan, il successo sul grande schermo e il legame con quello del nipote Christopher
Ha partecipato in diversi capolavori di Christopher, spesso sceneggiati dall'altro nipote Jonathan, ma ha anche avuto spazio nelle serie tv e nel teatro
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È morto a 87 anni John Nolan, interprete poliedrico che si è ritagliato il suo spazio sia sul palco teatrale che nel mondo del grande e piccolo schermo. La consacrazione con i suoi ruoli nella serie televisiva Person of interest e nella trilogia di Batman, che porta la firma indelebile del nipote Christopher Nolan. Negi ultimi anni si era stablito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano locale Stratford-Upon-Avon Herald.
Il legame con i nipoti
Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo. La sua carriera sul grande schermo è stata profondamente intrecciata con i successi dei nipoti Christopher (regista) e Jonathan (sceneggiatore). È stato una figura costante nelle loro produzioni, a partire dal debutto noir Following del 1998 fino alla trilogia del Cavaliere Oscuro. In Batman Begins e nel capitolo finale della saga, ha interpretato Douglas Fredericks, un membro chiave del consiglio delle Wayne Enterprises. Ma è apparso anche in Dunkirk, nel 2017.
Tra serie tv e vita privata
Sul piccolo schermo, John Nolan ha lasciato un segno indelebile nei panni del glaciale e sofisticato ex agente segreto John Greer in Person of Interest. Nel ruolo del leader di Decima Technologies, ha dato vita a uno degli antagonisti più complessi della televisione moderna, un uomo convinto che il mondo dovesse essere governato da un'intelligenza artificiale. Sposato con l'attrice Kim Hartman, Nolan ha sempre vissuto lontano dai riflettori del gossip.