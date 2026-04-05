Per quanto riguarda la temuta direttrice della rivista Runway, Meryl Streep ha rivelato la fonte d'ispirazione per il suo personaggio. "Se Mike Nichols e Clint Eastwood avessero avuto una figlia, sarebbe stata Miranda. Per via del comando impartito sul set. Mike lo faceva con una sorta di umorismo sornione, e Miranda sapeva che quello che diceva era un po' sarcastico, ma sapeva anche che era divertente. E calma, perché Clint non alzava mai la voce. Dava le indicazioni, e le persone dovevano sporgersi in avanti per sentire cosa diceva".