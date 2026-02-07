Meryl Streep e "Il diavolo veste Prada 2": "Che fatica stare sui tacchi alti tutte quelle settimane"

Ma rivedere di nuovo Miranda, e la sua camminata, ha stupito tutti persino, Anne Hathaway: "Meryl, nei panni di Miranda, aveva iniziato a percorrere il corridoio davanti a me, ero forse a quindici metri di distanza da lei, e vederla da dietro è stato praticamente psichedelico", ha rivelato Hathaway che tornerà anche lei a vestire i panni di Andy assieme al resto del cast originale: Emily Blunt e Stanley Tucci, rispettivamente nei panni di Emily e Nigel. L'attesa per il ritorno nel mondo di "Runway" sta per finire.