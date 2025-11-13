"Il Diavolo veste Prada 2", Miranda Priestly e Andy di nuovo insieme nel primo trailer

Meryl Streep negli anni ha raccontato la sua esperienza sul set, ne ha parlato come un "trauma", anche perché per vestire i panni di Miranda, la star di Hollywood ha usato il cosiddetto "metodo", quello elaborato da Lee Strasberg, Stella Adler e Sanford Meisner negli anni Trenta: "È stato orribile! Ero infelice nella mia roulotte. Sentivo tutti che ridevano e se la spassavano" ha confessato l'attrice. "Io, invece, ero così depressa! E mi sono detta: È il prezzo che paghi per essere il capo! Questa è l’ultima volta che ho provato questa tecnica".