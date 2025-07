In arrivo il sequel de "Il diavolo veste Prada", al via le riprese con il cast originale

Al via la produzione dell'atteso sequel del film "Il diavolo veste Prada", annunciato dalla 20th Century Studios attraverso i social, accompagnato da un video che ripropone alcune delle battute più celebri del cult del 2006. La Disney conferma nel cast i protagonisti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, con una new entry: il premio Oscar Kenneth Branagh, che interpreterà il marito di Miranda Priestly, la regina di ghiaccio della rivista di moda interpretata dalla Streep. L'uscita in sala è prevista il 1 maggio 2026.