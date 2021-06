Sharon Stone contro Meryl Streep: "E' sopravvalutata... io e molte altre attrici siamo migliori di lei"

Sharon Stone contro Meryl Streep ipa 1 di 48 2 di 48 IPA 3 di 48 instagram 4 di 48 instagram 5 di 48 ansa 6 di 48 ansa 7 di 48 instagram 8 di 48 Sharon Stone - Pesci instagram 9 di 48 ansa 10 di 48 ansa 11 di 48 Instagram 12 di 48 ansa 13 di 48 instagram 14 di 48 IPA 15 di 48 ansa 16 di 48 ipa 17 di 48 ipa 18 di 48 ipa 19 di 48 ansa 20 di 48 Meryl Streep - "Florence" (22 dicembre) ansa 21 di 48 Meryl Streep ("Florence") -olycom 22 di 48 da-video 23 di 48 -olycom 24 di 48 da-video 25 di 48 -olycom 26 di 48 -olycom 27 di 48 ansa 28 di 48 -olycom 29 di 48 -olycom 30 di 48 -olycom 31 di 48 Da video 32 di 48 ipa 33 di 48 -olycom 34 di 48 Meryl Streep ipa 35 di 48 -afp 36 di 48 ipa 37 di 48 Meryl Streep ha vinto 3 Oscar, di cui 2 come Miglior attrice protagonista per "La scelta di Sophie" e "The Iron Lady" e 1 come Miglior attrice non protagonista per "Kramer contro Kramer". -afp 38 di 48 ansa 39 di 48 Meryl Streep - 90th Academy Awards, 2018 ansa 40 di 48 Capelli raccolti per Meryl Streep ansa 41 di 48 IPA 42 di 48 IPA 43 di 48 IPA 44 di 48 IPA 45 di 48 IPA 46 di 48 instagram 47 di 48 ipa 48 di 48 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Dici Meryl e tutti cadono a terra... ma secondo la mia opinione, credo che ci siano altre attrici talentuose come lei...". La Meryl in questione è la "divina" Streep, attrice tre volte premio Oscar e a metterne in discussione il calibro è nientemeno che Sharon Stone. La star di "Basic Instinct" si è scagliata contro la collega in un'intervista a Everything Zoomer qualche settimana fa, ma le frasi al vetriolo rivolte alla regina di Hollywood sono state riprese sui social solo in questi ultimi giorni scatenando un putiferio social: "Io sono una cattiva molto migliore di Meryl. E sono sicura che lo direbbe lei stessa. Meryl non sarebbe stata brava in Basic Instinct o in Casinò, io sono stata migliore. Lo so io e lo sa lei", ha aggiunto la Stone.