Meryl Streep, buon compleanno alla regina del cinema: 70 anni per la più amata di Hollywood

Non è certo l'età a scoraggiare questa poliedrica ed eclettica attrice, originaria di Summit, nel New Jersey, che non sbaglia un colpo quando si tratta di stare in scena e non si cura di rughe e segni del tempo, che anzi la rendono ancora più bella e affascinante. La sua capacità di immedesimarsi e dar spessore ai personaggi che interpreta ha pochi eguali nel cinema. Ne è un esempio l'ultima sua "fatica" sul piccolo schermo, nel cast stellare della seconda stagione della serie tv "Big Little Lies": la sua interpretazione è stata accolta dal favore e dall'entusiasmo generale di pubblico e critica. E come sarebbe potuto essere altrimenti? Meryl Streep possiede il gene del cinema e quell'innata attitudine a commuovere, far sorridere, divertire e far pensare che la rendono una vera e propria icona. Ventuno le nomination all’Oscar (e tre statuette vinte), più di ogni altro attore o attrice nella storia, e trentuno ai Golden Globe (nove vittorie, fra cui quella alla carriera). E poi due Screen Actors Guild Awards, tre premi Emmy, un Prix al Festival di Cannes, due Bafta, Un Orso d’Oro (alla carriera) ed un Orso d’Argento al Festival di Berlino. Oltre a vari riconoscimenti come il premio AFI Life Achievement e, nel 2011, il Kennedy Center Honor per il suo contributo alla cultura americana attraverso le arti dello spettacolo.

Che recitare fosse la sua strada Meryl lo aveva capito quasi subito e i suoi studi d’arte drammatica e le prime esperienze giovanili in teatro lo dimostrano. Scartata nel 1976 ai provini per King Kong di John Guillermin (il ruolo andrà alla coetanea Jessica Lange) ottiene il suo primo ruolo da protagonista ne "Il cacciatore" (1978) di Michael Cimino, con Christopher Walken, Robert De Niro e John Cazale.



E' solo un trampolino di lancio. Da lì in poi non si fermerà più. Ci sarà "Manhattan" (1979) di W. Allen, con Diane Keaton e Michael Murphy, e l'indimenticabile "Kramer contro Kramer" nello stesso anno, con cui vince un meritato Oscar come Miglior Attrice Protagonista. E ancora "La donna del tenente francese" (1981) di Karel Reisz, "La scelta di Sophie" (1982) di Alan J. Pakula, con cui vince un secondo Oscar come Miglior Attrice Protagonista, "Silkwood" (1983) di Mike Nichols, con Robert Redford, "La mia Africa" (1985) di Sydney Pollack e "I ponti di Madison County" (1995) di (e con) Clint Eastwood.



Quasi 60 film in totale di cui non si possono dimenticare "The Iron Lady" (2011) di Phyllida Lloyd, in cui interpreta la premier britannica degli anni Ottanta Margaret Thatcher e con cui vince un terzo Oscar come Miglior Attrice Protagonista, e poi "Il diavolo veste Prada" (2006) di David Frankel, con cui ottiene una Nomination all’Oscar come Miglior Attrice Non Protagonista, e ancora il musical "Mamma mia!" (2008) di Phyllida Lloyd, "Un grido nella notte" (1988), "Heartburn - Affari di cuore" (1986) di Mike Nichols, "Ironweed" (1987) di Héctor Babenco, "La morte ti fa bella" (1992) di Robert Zemeckis, "La casa degli spiriti" (1993) di Billie August, tratto dal libro omonimo di Isabel Allende, The River Wild e molti moltissimi altri, a cui si aggiungono alcuni ruoli televisivi, tra cui l'ultimo nella fortunata serie "Big Little Lies" con Reese Witherspoon e Nicole Kidman. Meryl Streep è sposata dal 1978 con lo scultore Don Gummer, con il quale ha avuto 4 figli (Henry, Mamie, Grace e Louisa).