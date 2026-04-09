Il delegato generale Thierry Fremaux ha fatto sapere che è stato svelato il 95% dei film, questo perché alcuni titoli si aggiungeranno la prossima settimana. La giuria del Concorso sarà presieduta dal regista, sceneggiatore e produttore cinematografico sudcoreano Park Chan-wook.

L'apertura sarà presentata dalla madrina della kermesse, l'attrice francese Eye Haïdara e sarà affidata alla proiezione "Fuori Concorso" di "La Vénus électrique" di Pierre Salvadori.