Cinema, Festival di Cannes: Park Chan-wook nominato presidente di giuria, è il primo coreano
L'annuncio degli organizzatori della manifestazione giunta alla 79esima edizione con la motivazione sulla scelta del regista di "Oldboy" e "No Other Choice"
© Afp
Park Chan-wook, il regista coreano di "Oldboy" e "No Other Choice", presiederà la giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes, come annunciato dagli organizzatori della manifestazione. Chan-wook è il primo coreano a presiedere la giuria che assegnerà la prestigiosa Palma d'Oro. È un habitué di Cannes da quando "Oldboy" ha vinto il Grand Prix nel 2004. Ha vinto il premio della giuria nel 2009 per "Thirst" e il premio per il miglior regista nel 2022 per "Decision to Leave". Il Festival di Cannes si terrà dal 12 al 23 maggio.
La motivazione
"La creatività, la maestria visiva e la propensione di Park Chan-wook a catturare i molteplici impulsi di donne e uomini con destini strani hanno regalato al cinema contemporaneo momenti davvero memorabili", hanno affermato in una dichiarazione congiunta la presidente del festival Iris Knobloch e il direttore Thierry Frémaux. "Siamo lieti di celebrare il suo immenso talento e, più in generale, il cinema di un Paese profondamente impegnato nell'interrogarsi sul nostro tempo".
Chan-wook succede a Juliette Binoche come presidente della giuria a Cannes, dove "It Was Just an Accident" di Jafar Panahi ha vinto la Palma d'Oro nel 2025. Il connazionale di Chan-wook, Bong Joon Ho, ha vinto la Palma nel 2019 per "Parasite". L'ultimo film di Chan-wook, "No Other Choice", è stato selezionato dalla Corea per gli Oscar, ma non è riuscito a ottenere la nomination. L'Associated Press lo ha definito uno dei migliori film del 2025.