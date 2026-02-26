Il regista di "Oldboy" e "No Other Choice"

Cinema, Festival di Cannes: Park Chan-wook nominato presidente di giuria, è il primo coreano

L'annuncio degli organizzatori della manifestazione giunta alla 79esima edizione con la motivazione sulla scelta del regista di "Oldboy" e "No Other Choice"

26 Feb 2026 - 06:34
© Afp

© Afp

Park Chan-wook, il regista coreano di "Oldboy" e "No Other Choice", presiederà la giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes, come annunciato dagli organizzatori della manifestazione. Chan-wook è il primo coreano a presiedere la giuria che assegnerà la prestigiosa Palma d'Oro. È un habitué di Cannes da quando "Oldboy" ha vinto il Grand Prix nel 2004. Ha vinto il premio della giuria nel 2009 per "Thirst" e il premio per il miglior regista nel 2022 per "Decision to Leave". Il Festival di Cannes si terrà dal 12 al 23 maggio.

Leggi anche

"Oldboy" torna al cinema dopo 16 anni: ecco la versione restaurata del cult

La motivazione

 "La creatività, la maestria visiva e la propensione di Park Chan-wook a catturare i molteplici impulsi di donne e uomini con destini strani hanno regalato al cinema contemporaneo momenti davvero memorabili", hanno affermato in una dichiarazione congiunta la presidente del festival Iris Knobloch e il direttore Thierry Frémaux. "Siamo lieti di celebrare il suo immenso talento e, più in generale, il cinema di un Paese profondamente impegnato nell'interrogarsi sul nostro tempo".

Chan-wook succede a Juliette Binoche come presidente della giuria a Cannes, dove "It Was Just an Accident" di Jafar Panahi ha vinto la Palma d'Oro nel 2025. Il connazionale di Chan-wook, Bong Joon Ho, ha vinto la Palma nel 2019 per "Parasite". L'ultimo film di Chan-wook, "No Other Choice", è stato selezionato dalla Corea per gli Oscar, ma non è riuscito a ottenere la nomination. L'Associated Press lo ha definito uno dei migliori film del 2025.

Ti potrebbe interessare

videovideo
festival cannes

Sullo stesso tema