Cinema, Festival di Cannes: Park Chan-wook nominato presidente di giuria, è il primo coreano

"La creatività, la maestria visiva e la propensione di Park Chan-wook a catturare i molteplici impulsi di donne e uomini con destini strani hanno regalato al cinema contemporaneo momenti davvero memorabili", hanno affermato in una dichiarazione congiunta la presidente del festival Iris Knobloch e il direttore Thierry Frémaux. "Siamo lieti di celebrare il suo immenso talento e, più in generale, il cinema di un Paese profondamente impegnato nell'interrogarsi sul nostro tempo".