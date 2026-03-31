Dove si è sposata Zendaya: i look virali della regina del "method dressing"

L’intero tour promozionale di "The Drama" sembra infatti essere stato concepito come un rito nuziale modaiolo, che si rifà al detto "qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato". La star 29enne ha già sfoggiato "qualcosa di vecchio" a Los Angeles, rispolverando un abito Vivienne Westwood del 2015 direttamente dal proprio armadio. A Parigi è andato invece in scena il "qualcosa di nuovo", con una creazione bianca personalizzata firmata Louis Vuitton. A Roma, infine, è stata la volta di "qualcosa di prestato", con un modello da sera in seta nera Giorgio Armani Privé, dal taglio architettonico e con una profonda scollatura impreziosita da pietre di onice, originariamente disegnato per Cate Blanchett e da lei indossato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2025.