UN CASO MEDIATICO

Dove si è sposata Zendaya: i look virali della regina del "method dressing"

Una strategia di comunicazione che mescola cinema, moda e gossip. Da Margot Robbie in "Barbie" alla star di "The Drama", un fenomeno da red carpet

31 Mar 2026 - 07:04
"Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato": i look di Zendaya alle premiere di "The Drama" a Parigi, Los Angeles e Roma © IPA/IPA/Ufficio stampa (credit: SGP)

"Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato": i look di Zendaya alle premiere di "The Drama" a Parigi, Los Angeles e Roma © IPA/IPA/Ufficio stampa (credit: SGP)

Zendaya sta trasformando i red carpet delle premiere cinematografiche in una sorta di happening. L'attrice e cantante statunitense - prossima sposa o che potrebbe aver già sposato in segreto Tom Holland - è infatti sempre più regina del "method dressing". Dal "vecchio" abito bianco indossato a Los Angeles per la presentazione di "The Drama", a quello “nuovo” sfoggiato a Parigi, fino al long dress nero “prestato” da Cate Blanchett: sembra sfida aperta con la collega Margot Robbie.

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Zendaya vs Margot Robbie: chi vince la sfida del "method dressing"?

 Si tratta di un "fenomeno da stylist", che prevede che le star indossino abiti ispirati ai loro ruoli anche fuori dal set. La prima a farlo diventare pop è stata Margot Robbie: non solo nei casi più recenti legati alla promozione di "Cime Tempestose" ma già nel 2023, durante le premiere del film "Barbie", che la vedeva protagonista. A seguire la tendenza è stata poi la stessa Zendaya, con i look ispirati al tennis indossati in occasione delle prime cinematografiche dedicate a "Challengers" di Luca Guadagnino (2024). Siamo ora, però, a uno scatto successivo: gli outfit sul tappeto rosso stanno diventando un mezzo per lanciare messaggi con un risvolto molto più personale. 

Dove si è sposata Zendaya: sui social e online impazza il toto-look

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© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015
© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015
© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015

© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015

© IPA | “Qualcosa di vecchio”: il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Los Angeles, un abito Vivienne Westwood del 2015

Zendaya e l'abito nero prestato da Cate Blanchett: un caso mediatico

 L’intero tour promozionale di "The Drama" sembra infatti essere stato concepito come un rito nuziale modaiolo, che si rifà al detto "qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato". La star 29enne ha già sfoggiato "qualcosa di vecchio" a Los Angeles, rispolverando un abito Vivienne Westwood del 2015 direttamente dal proprio armadio. A Parigi è andato invece in scena il "qualcosa di nuovo", con una creazione bianca personalizzata firmata Louis Vuitton. A Roma, infine, è stata la volta di "qualcosa di prestato", con un modello da sera in seta nera Giorgio Armani Privé, dal taglio architettonico e con una profonda scollatura impreziosita da pietre di onice, originariamente disegnato per Cate Blanchett e da lei indossato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2025. 

© Ufficio stampa

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Il look di Zendaya per la premiere di “The Drama” a Roma, un modello da sera Giorgio Armani Privé originariamente disegnato per Cate Blanchett e da lei indossato all'ultima Mostra del cinema di Venezia (Courtesy Giorgio Armani, credit: SGP)

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