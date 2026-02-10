Borse, Zendaya celebra i 130 anni del motivo più famoso (e imitato)

Modelli speciali e iconici, vetrine dedicate, racconti e interpretazioni che vedono protagoniste celebrità internazionali e ambassador della maison, come Zendaya, e amici del brand. L'emblematico canvas è protagonista per l’occasione anche di due nuove collezioni di borse Monogram in edizione speciale. Senza tempo, pensate per durare ed essere tramandate di generazione in generazione, riflettono e trasmettono i valori di durata e trasmissione che caratterizzano l’essenza di queste creazioni, sottolineando l’arte e la cura artigianale. >> GUARDA IL VIDEO CON ZENDAYA