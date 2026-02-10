Borse, Zendaya celebra i 130 anni del motivo più famoso (e imitato)
Louis Vuitton festeggia il suo iconico Monogram, creato nel 1896 dal figlio del fondatore come tributo a suo padre e diventato uno dei simboli della maison
Zendaya, ambassador di Louis Vuitton, nella campagna dedicata ai 130 anni del Monogram che vede protagonista l'iconica borsa Speedy (credit: Glen Luchford) © Ufficio stampa
Riprodotta sulle borse più amate e desiderate. Emblema riconosciuto in tutto il mondo di una delle maison più prestigiose e ultracentenarie, celebre per i suoi bauli e la valigeria. La tela Monogram, che festeggia in questo 2026 i 130 anni dalla sua creazione, è molto più che un motivo. Ideata nel 1896 da Georges Vuitton come tributo a suo padre Louis, visionario fondatore della casa parigina omonima, è diventata un simbolo universale di patrimonio, cultura e innovazione.
Le borse di Louis Vuitton celebrano un compleanno importante
Modelli speciali e iconici, vetrine dedicate, racconti e interpretazioni che vedono protagoniste celebrità internazionali e ambassador della maison, come Zendaya, e amici del brand. L'emblematico canvas è protagonista per l’occasione anche di due nuove collezioni di borse Monogram in edizione speciale. Senza tempo, pensate per durare ed essere tramandate di generazione in generazione, riflettono e trasmettono i valori di durata e trasmissione che caratterizzano l’essenza di queste creazioni, sottolineando l’arte e la cura artigianale. >> GUARDA IL VIDEO CON ZENDAYA
Il Monogram di Louis Vuitton, una firma distintiva
Fin dalla sua creazione, è stato concepito come un’idea pionieristica, una fusione di arte e identità. Georges Vuitton disegnò personalmente il motivo, registrando un brevetto per una composizione intrecciata di iniziali LV e medaglioni floreali. Ispirato alle decorazioni neogotiche e all’influenza del giapponismo, il Monogram fu creato per salvaguardare l’autenticità delle creazioni della maison, dopo la tela a righe del 1872 e il Damier del 1888. Il design divenne presto qualcosa di più: una firma distintiva e un segno indelebile dello spirito del brand. Georges Vuitton immaginò un emblema non solo per decorare gli oggetti, ma per incarnare una filosofia di eccellenza, modernità e trasmissione.
© Ufficio stampa
Louis Vuitton celebra 130 anni di Monogram: un baule dall’archivio della maison e la borsa Alma dedicata (courtesy of Louis Vuitton)
Nel corso della sua storia, il Monogram ha unito generazioni di creatori, collezionisti e icone culturali. Ha guidato le mani dei maestri artigiani della maison, plasmato la visione dei suoi direttori creativi (Marc Jacobs, direttore artistico delle collezioni donna e uomo dal 1997 al 2013; Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna dal 2013; Virgil Abloh, direttore artistico delle collezioni uomo dal 2018 al 2021 e Pharrell Williams, direttore creativo uomo dal 2022) e ispirato eccezionali collaborazioni con artisti di spicco come Takashi Murakami, Yayoi Kusama e Richard Prince.