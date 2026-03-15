Un tubino bianco può trasformarsi in una dichiarazione di stile o in un indizio clamoroso. È quello che è successo quando Zendaya è apparsa agli Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 a Los Angeles, attirando immediatamente l'attenzione di fotografi e fan. L'attrice ha scelto un elegante abito total white decorato con piccoli fiori, firmato Eugene Alexander. Un vestito che non è passato inosservato non solo per l'eleganza minimalista, ma anche per la sua storia nella cultura pop: lo stesso modello era stato indossato anni prima da Sarah Jessica Parker in Sex and the City, diventando uno dei look più riconoscibili del film.