Zendaya rilancia il tubino iconico di Whitney Houston e accende il gossip sul red carpet
L'attrice ha sfoggiato l'abito già indossato anche da Sarah Jessica Parker, ma a far parlare è soprattutto l'anello comparso sulla mano sinistra
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Un tubino bianco può trasformarsi in una dichiarazione di stile o in un indizio clamoroso. È quello che è successo quando Zendaya è apparsa agli Essence Black Women in Hollywood Awards 2026 a Los Angeles, attirando immediatamente l'attenzione di fotografi e fan. L'attrice ha scelto un elegante abito total white decorato con piccoli fiori, firmato Eugene Alexander. Un vestito che non è passato inosservato non solo per l'eleganza minimalista, ma anche per la sua storia nella cultura pop: lo stesso modello era stato indossato anni prima da Sarah Jessica Parker in Sex and the City, diventando uno dei look più riconoscibili del film.
E c’è di più. Quel tubino richiama a sua volta l'estetica degli anni '80 e uno stile reso celebre da Whitney Houston, icona di eleganza di quell'epoca. Un vero e proprio passaggio di testimone fashion tra tre generazioni di star, che dimostra come certi capi riescano a superare decenni e contesti restando sempre attuali.
Il dettaglio che fa parlare: l'anello all'anulare
Se il vestito ha conquistato gli appassionati di moda, un altro dettaglio ha fatto esplodere il gossip. Sulla mano sinistra di Zendaya spiccava un anello intrecciato accanto a quella che sembrava essere una vera fede nuziale dorata. Un particolare che ha immediatamente alimentato le voci su un possibile matrimonio segreto con Tom Holland. Secondo quanto riportato dalla rivista People, il dettaglio potrebbe confermare una battuta fatta tempo fa dallo stylist della star, Law Roach, che aveva scherzato dicendo: "Il matrimonio è già avvenuto".
Gli indizi alla Paris Fashion Week
Non è la prima volta negli ultimi giorni che gli occhi si concentrano sulla mano sinistra dell'attrice. Solo due giorni prima, durante la Paris Fashion Week, Zendaya era stata fotografata con un sottile anello dorato proprio sull'anulare. In quell'occasione mancava, però, il grande anello di fidanzamento con diamante che aveva attirato l'attenzione nei mesi precedenti.
Tra citazioni di stile, icone del passato e dettagli che fanno sognare i fan, Zendaya dimostra ancora una volta di saper trasformare ogni apparizione pubblica in un momento di moda e di mistero. Perché, fede o no, il dubbio resta: il matrimonio è già stato celebrato?