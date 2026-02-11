Zendaya e Leclerc, il sì che non abbiamo visto: perché le star scelgono nozze segrete
Il matrimonio vip cambia pelle e sceglie la privacy come nuovo lusso tra fedi comparse all'improvviso, ricevimenti blindati e conferme sussurrate da stylist e insider
Da matrimoni da copertina ai sì sussurrati. C'erano una volta le nozze delle celebrity con dirette streaming, esclusive milionarie e liste invitati che non finivano mai. Oggi, invece, il vero colpo di scena è non esserci stati, sparire. Dire "sì" lontano dai riflettori, senza hashtag ufficiali né foto concordate. L'ultimo weekend ne è la prova plastica: mentre il paddock si preparava alla stagione, Charles Leclerc ha sposato a Monaco l'influencer e storica dell'arte Alexandra Saint Mleux. Cerimonia blindatissima, ricevimento intimo, nessun comunicato. A tradirli, solo un giro tra le strade del Principato su una rarissima Ferrari 250 Testa Rossa d'epoca e due abiti bianchi coordinati.
Quasi in parallelo, a Los Angeles, una fede d'oro all'anulare sinistro ha fatto più rumore di mille comunicati stampa: secondo quanto rivelato dallo stylist, Zendaya e Tom Holland si sarebbero già sposati. "Ve lo siete perso" ha detto lui con nonchalance. E forse è proprio questo il punto.
Quando il matrimonio era uno spettacolo globale, cosa è cambiato?
Per anni le nozze vip sono state un format perfetto: esclusiva fotografica, accordi con magazine internazionali, abiti couture destinati a entrare nella storia del costume. Basti pensare al matrimonio da favola di Kim Kardashian e Kanye West a Firenze nel 2014, o a quello di George Clooney e Amal Clooney a Venezia. Erano eventi costruiti per essere visti, condivisi, commentati. La narrazione faceva parte del progetto.
La privacy è diventata il nuovo lusso?
In un'epoca in cui ogni dettaglio può tendenzialmente diventare virale in tempo reale, proteggere la propria intimità è un atto quasi sovversivo. Zendaya lo aveva detto chiaramente in un'intervista: scegliere cosa condividere è una forma di controllo. Non negare la visibilità, ma governarla. Il matrimonio segreto diventa così una dichiarazione di indipendenza. Non è più l'evento a legittimare la coppia davanti al pubblico; è la coppia a decidere se e come rendere pubblico l'evento.
C'entra anche la stanchezza da sovraesposizione?
La generazione cresciuta sotto l'occhio costante dei social ha visto in diretta gli effetti collaterali della fama: relazioni consumate sotto i commenti, crisi trasformate in meme, tradimenti trending topic. Non stupisce che molte coppie scelgano di blindare il momento più vulnerabile e simbolico della loro storia. Anche in Italia il trend si fa strada: cerimonie in piccoli borghi, ville isolate, ospiti selezionatissimi e cellulari banditi. Meno stories, più sostanza.
Il romanticismo minimal è una risposta culturale?
Dopo anni di ostentazione, il minimalismo emotivo affascina. Il vero lusso non è più l'abito da cinque metri di strascico, ma la possibilità di vivere un giorno irripetibile senza l’ansia della performance. Certo, qualche indizio sfugge sempre una fede avvistata, un'auto iconica, un amico che si lascia scappare una frase di troppo. Ma il racconto resta frammentato, incompleto, quasi sussurrato. Ed è proprio questa rarefazione a renderlo irresistibile.
È la fine del matrimonio da copertina?
Forse no. Le nozze spettacolo continueranno a esistere, perché fanno parte dell'immaginario pop. Ma oggi la scelta controcorrente quella che fa davvero notizia è l’assenza di notizia. Da Monaco a Los Angeles, il messaggio sembra chiaro: nell'era della visibilità totale, l'amore si protegge sottraendolo allo sguardo collettivo.