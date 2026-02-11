probabilmente in primavera

Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio in Italia? Avvistati al ristorante con la wedding planner

Secondo i rumors, le nozze potrebbero tenersi a maggio in una location da favola: Cernobbio sul lago di Como

11 Feb 2026 - 14:33
Matrimonio in vista per Dua Lipa e Callum Turner? La popstar britannica sarebbe pronta a compiere il grande passo e starebbe pensando all'Italia come possibile location delle nozze. I rumors sono partiti da un video pubblicato su TikTok da un'utente, che ritrae i due al ristorante in compagnia della celebre wedding planner Alessandra Grillo. Nessuna conferma per il momento, solo l'ipotesi di una data primaverile e una location da favola.

Dove e quando potrebbero sposarsi

 A un anno dal fidanzamento ufficiale con l'attore Callum Turner, Dua Lipa starebbe pensando di programmare il matrimonio a maggio a Cernobbio, sul Lago di Como. Una scelta in linea con il suo ottimo rapporto con il Belpaese, considerato che spesso è stata avvistata in giro per l'Italia.

Chi è Alessandra Grillo

 L'organizzatrice di matrimoni avvistata in compagnia della popstar e dell'attore è Alessandra Grillo, 50 anni, pugliese, nota per aver fatto convolare a nozze Fedez e Chiara Ferragnila modella Alena Seredova e l'imprenditore Alessandro Nasi.

