Matrimonio in vista per Dua Lipa e Callum Turner? La popstar britannica sarebbe pronta a compiere il grande passo e starebbe pensando all'Italia come possibile location delle nozze. I rumors sono partiti da un video pubblicato su TikTok da un'utente, che ritrae i due al ristorante in compagnia della celebre wedding planner Alessandra Grillo. Nessuna conferma per il momento, solo l'ipotesi di una data primaverile e una location da favola.