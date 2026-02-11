Fedez e Giulia Honegger, cicogna in arrivo? Intanto spunta un anello

Sta procedendo a gonfie vele la storia tra Fedez e Giulia Honegger, cominciata nell'estate 2025. I due sono stati nuovamente paparazzati da Chi a Brera, lussuoso quartiere di Milano, insieme ai figli che il rapper ha avuto dall'ex moglie Chiara Ferragni. E a proposito di bimbi, si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile gravidanza della giovane stilista: come sottolinea il settimanale, la 29enne indossa "abiti ampi, linee morbide, un cappotto che non segna il corpo". Non solo: la pancia "è sempre coperta dal taglio degli abiti o dal movimento stesso che fa", e il suo volto, "nelle ultime settimane, appare più disteso, addolcito, si direbbe". Intanto, sulla mano della stilista è apparso un anello scintillante.