Fedez e Giulia Honegger, cicogna in arrivo? Intanto spunta un anello

Fedez sempre più innamorato di Giulia Honegger, le foto intime
Abiti ampi e linee morbide: sempre più insistenti le voci di gravidanza. E il dettaglio sulla mano non passa inosservato
Sta procedendo a gonfie vele la storia tra Fedez e Giulia Honegger, cominciata nell'estate 2025. I due sono stati nuovamente paparazzati da Chi a Brera, lussuoso quartiere di Milano, insieme ai figli che il rapper ha avuto dall'ex moglie Chiara Ferragni. E a proposito di bimbi, si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile gravidanza della giovane stilista: come sottolinea il settimanale, la 29enne indossa "abiti ampi, linee morbide, un cappotto che non segna il corpo". Non solo: la pancia "è sempre coperta dal taglio degli abiti o dal movimento stesso che fa", e il suo volto, "nelle ultime settimane, appare più disteso, addolcito, si direbbe". Intanto, sulla mano della stilista è apparso un anello scintillante.
Come scrive Chi, che ha pubblicato le foto della coppia in giro per Milano, "in un recente pranzo in un ristorante giapponese", Giulia Honegger "ha scelto solo cibi ben cotti. Un comportamento osservato da chi era presente". Del resto, la cucina giapponese è molto apprezzata dalla giovane stilista, che predilige in particolare il sashimi. Nel frattempo, al dito, è comparso "un anello importante, prezioso ma essenziale, coerente con il suo stile sobrio".
Fedez e Giulia Honegger sono di ritorno da una vacanza sulla neve a St. Moritz, tra le mete più esclusive delle Alpi svizzere. Il loro è stato un soggiorno all'insegna del comfort e della privacy, alla presenza dei figli del rapper. Clima sereno e spontaneo tra i due, tra risate sulla pista di pattinaggio e tante passeggiate: un'intesa che sembra coinvolgere anche i bambini. A 35 anni, il rapper - reduce dal burrascoso matrimonio con Chiara Ferragni - sembra aver ritrovato equilibrio e sorriso.
Giulia Honegger, stilista di 29 anni, ha conquistato il cuore di Fedez nell'estate del 2025. La relazione tra i due, raccontano le cronache rosa, sarebbe sbocciata poco alla volta. A suggellare l'amore, la foto di un bacio pubblicata ad agosto sui social. Già qualche tempo prima, il rapper aveva postato alcune foto con la stilista. Lo stesso settimanale Chi li aveva paparazzati in Sardegna.