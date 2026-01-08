Fedez riparte dalla famiglia: vacanza sulla neve con Giulia Honegger e i figli

Dopo la partenza di Chiara Ferragni per la Colombia, Leone e Vittoria hanno trascorso le festività di fine anno insieme al papà. Capodanno ed Epifania si sono così trasformati in un'occasione speciale per Fedez, che ha scelto di vivere questi giorni con i figli e la sua nuova compagna, Giulia Honegger. Sui social il rapper ha mostrato alcuni momenti della vacanza: dalle risate sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio alle passeggiate mano nella mano con Leone e Vittoria. Accanto a lui, sempre presente, Giulia Honegger, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Le immagini raccontano un clima sereno e spontaneo, segno di un'intesa che sembra coinvolgere anche i più piccoli.