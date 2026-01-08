Fedez riparte dalla famiglia: vacanza sulla neve con Giulia Honegger e i figli

Tra pattinate sul ghiaccio e panorami esclusivi di St. Moritz, il rapper accanto alla giovane stilista sperimenta la famiglia allargata
© Tgcom24
Dopo la partenza di Chiara Ferragni per la Colombia, Leone e Vittoria hanno trascorso le festività di fine anno insieme al papà. Capodanno ed Epifania si sono così trasformati in un'occasione speciale per Fedez, che ha scelto di vivere questi giorni con i figli e la sua nuova compagna, Giulia Honegger. Sui social il rapper ha mostrato alcuni momenti della vacanza: dalle risate sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio alle passeggiate mano nella mano con Leone e Vittoria. Accanto a lui, sempre presente, Giulia Honegger, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Le immagini raccontano un clima sereno e spontaneo, segno di un'intesa che sembra coinvolgere anche i più piccoli.
Per questo viaggio Fedez ha puntato su una delle mete più esclusive delle Alpi svizzere. St. Moritz ha fatto da cornice a una vacanza all'insegna del comfort e della privacy. La famiglia ha soggiornato in un elegante appartamento, dotato di ampi spazi, cucina moderna e terrazzo panoramico, ideale per accogliere grandi e piccoli senza rinunciare al relax.
A 35 anni, il rapper sembra aver ritrovato equilibrio e sorriso. Accanto alla 23enne Giulia Honegger, la sua vita appare proiettata verso una nuova fase, più intima e familiare. Questa vacanza sulla neve non è solo una fuga di lusso, ma il simbolo di un cambiamento.