Fedez festeggia la vittoria in Kings League con la fidanzata Giulia Honegger e il cane Silvio

La sua squadra vince il torneo di calcio a 7, con il rapper che si è reso protagonista in campo
"1 assist, 1 gol x2, 1 parata" scrive Fedez sui social, dopo aver portato i suoi Boomers al trionfo in King's League. Il rapper ha festeggiato la sua performance eccezionale nel torneo di calcio a 7 abbracciando la fidanzata Giulia Honegger che ha assistito al match dalla panchina, e che non è sembrata molto contenta dell'esternazione pubblica. A casa invece non si è sottratta alle coccole e ha medicato una ferita sulla gamba del suo campione. Immancabile il cane Silvio, che a bordocampo ha seguito le gesta di Federico.
Quando ha segnato il suo doppio goal, Fedez ha esultato togliendosi la maglietta e correndo ad abbracciare Giulia Honegger che lo seguiva dalla panchina. Sorridente ed entusiasta è corso verso di lei e l'ha stretta in un abbraccio. Giulia è imbarazzata e cerca di sottrarsi alle effusioni, poi si allontana. "La dedica è per la sua ragazza… che non lo vuole", sottolineano gli speaker. A casa invece, da soli in salotto, non si tira indietro e immersa in un'atmosfera di luci soffuse si prende cura del suo compagno.
La King's League è un torneo di calcio a 7, creato dall'ex calciatore Gerard Piqué e dallo streamer Ibai Llanos. Le regole sono innovative e il format spettacolare. Le partite durano 40 minuti e sono divise in due tempi da 20. Sono previste delle "carte speciali" (con effetti come gol doppio o rigori) che gli allenatori pescano prima dell'inizio di ogni partita. Il torneo prevede 12 squadre, ognuna composta da 10 giocatori più 3 "wild card" che possono essere personaggi famosi o giocatori esperti.
Le voci sulla relazione di Fedez con Giulia Honegger hanno iniziato a circolare all'inizio dell'estate, ma la conferma è arrivata dopo qualche settimana quando lui ha postato su Instagram la prima foto di coppia. La loro storia procede a gonfie vele e, anche se di tanto in tanto non manca qualche momento intimo condiviso con i follower, tendono a mantenere un basso profilo. Molto è cambiato da quando il rapper era sposato con Chiara Ferragni, e ogni attimo veniva raccontato su Istagram. I due, che insieme hanno avuto i figli Leone e Vittoria, si sono lasciati nel 2023 e il divorzio definitivo è stato siglato nel luglio 2025. Dopo la separazione, il rapper ha avuto un'estate da playboy, piena di flirt (tra cui quello chiacchieratissimo con Garance Authié) ma con Giulia ha messo finalmente il cuore in pace.