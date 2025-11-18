Fedez festeggia la vittoria in Kings League con la fidanzata Giulia Honegger e il cane Silvio

Quando ha segnato il suo doppio goal, Fedez ha esultato togliendosi la maglietta e correndo ad abbracciare Giulia Honegger che lo seguiva dalla panchina. Sorridente ed entusiasta è corso verso di lei e l'ha stretta in un abbraccio. Giulia è imbarazzata e cerca di sottrarsi alle effusioni, poi si allontana. "La dedica è per la sua ragazza… che non lo vuole", sottolineano gli speaker. A casa invece, da soli in salotto, non si tira indietro e immersa in un'atmosfera di luci soffuse si prende cura del suo compagno.