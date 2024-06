Fedez e la notte romantica con la nuova fiamma Garance Authiè

Fedez in questi ultimi tempi è un fiume in piena, non le manda a dire e le "canta", nel vero senso della parola. Dopo "Sexy Shop", incisa con Emis Killa, in cui definisce "tosssica" la storia con Chiara Ferragni, il rapper le fa una nuova "dedica". Come se la volesse sfidare. Ha infatti aggiunto una strofa in "Cigno Nero", uno dei suoi brani più famosi: "Ho smesso di credere da quando ho visto che gli angeli possono sposare un demone". Un remix che forse non uscirà mai, come ha precisato lo stesso Fedez, che ne ha parlato - dopo avergliela fatta ascoltare - con lo streamer GrenBaud con cui ha fatto una diretta su Twitch.