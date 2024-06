La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni entra sempre più nel vivo. Secondo le ultime news la Ferragni avrebbe avanzato la richiesta di divorzio con tanto di considerevole richiesta di alimenti, che si aggirerebbe intorno ai "40mila euro al mese". A lanciare l'indiscrezione è stato il sito Dillinger News, secondo il quale la decisione di Fedez di mettere in vendita Villa Matilda, sul lago di Como, sarebbe stata una sorta di ripicca nei confronti della moglie (non ancora ex).