Fedez su Chiara Ferragni: “Per lei solo rispetto" e poi posta il video di Garance Authié

Appena uscito “Sexy Shop” il pensiero di tutti è andato ai riferimenti di Fedez a Chiara Ferragni ma il rapper in un’intervista a “La Stampa” ha voluto chiarire: “Quello che ho scritto sarà un po’ cattivo, ma non inelegante. Racconta un pezzo della mia vita ma non è una roba alla Shakira”. E poi conferma il massimo rispetto possibile per l’influencer e dice “di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara”. Del resto, lo aveva già spiegato in una precedente intervista con Francesca Fagnani: “Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna della mia vita, indipendentemente dall'amore, comunque vada. E spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli”. Meno pietà per chi le sta attorno.