I Ferragnez in love? Tutti i presunti nuovi amori di Fedez e Chiara

“Non importa che se ne parli bene o male, l’importante è che se ne parli” è il motto che va per la maggiore tra chi vuole stare sempre al centro dell’attenzione. E vale anche per due esperti di comunicazione come Chiara Ferragni e Fedez che della loro vita privata hanno fatto un film. Dopo un periodo di silenzio social e di lacrime Instagram, per la influencer è stato il momento di invertire la rotta. Si è ripresa la scena partecipando agli eventi mondani, ai viaggi con la crew, sfoggiando outfit sexy. Chiuso il capitolo Fedez, Chiara ha ricominciato la sua vita da imprenditrice digitale impegnata su più fronti, lasciandosi alle spalle i guai giudiziari per la questione del Pandoro-gate e pure quelli sentimentali iniziati con la crisi Ferragnez . Ora allegra e sensuale la Ferragni ritorna prezzemolina delle serate più cool e compare a sorpresa alla festa di compleanno di Achille Lauro. Balla, ride e canta, ma c’è chi ipotizza che la sua confidenza con il cantante possa andare oltre l’amicizia.

I presunti flirt di Fedez

Fedez ha cambiato rotta subito dopo aver chiuso la porta del lussuoso appartamento che condivideva con Chiara Ferragni in centro a Milano. Il rapper ha preso casa in un ampio locale – che ancora sta finendo di arredare – dove tra gadget e accessori ironici può ospitare i suoi bambini Leone e Vittoria. Viaggi (a Parigi, Miami e non solo), feste e bella vita (nuove auto e nuovi anelli) per il rapper che ha trasformato la sua routine casalinga in un movimentato andirivieni mondano, che gli è costato pure una denuncia per rissa. Altrettanto vivaci sono i gossip che riguardano la sfera sentimentale. Proprio nell’episodio al centro delle indagini milanesi per lesioni ai danni di Cristiano Iovino pare fosse presente Ludovica Di Gresy, indicata come nuova presunta fiamma di Fedez. Precedentemente si è detto di una liaison con la sua assistente Eleonora Sesana che comprare sempre più spesso nelle sue storie social. Nelle ultime lei si presta al gioco del rapper indossando una maschera “invecchiata” e rugosa. Si è ipotizzato anche un flirt con Paola Di Benedetto, che ha prontamente smentito qualunque coinvolgimento. Insomma, in attesa di capire chi sta con chi, Fedez e Chiara Ferragni riempiono ancora le cronache rosa.