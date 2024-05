La festa di compleanno di Chiara Ferragni con Diletta Leotta e le amiche

Va in scena in un locale milanese con tanto di torta con le candeline e atmosfera da sballo. L’influencer sfoggia un abito rosso a sottoveste con due rose in seta a coprirle il seno e sfodera sorrisi e abbraccia tutti gli invitati.

Per la prima volta dal 2017 non ha trascorso la giornata con Fedez (i due hanno addirittura smesso di seguirsi), ma gli amici e la famiglia di Chiara Ferragni hanno saputo riempirla di gioia e affetto. Il suo 37esimo compleanno è iniziato all’insegna degli amori di casa: i piccoli Leone e Vittoria che hanno soffiato la candelina insieme alla mamma. Poi la festa in ufficio con il suo clan e infine un dolce speciale con la madre Marina e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni. Ma il bello doveva ancora arrivare.

Chi c'era al party milanese di Chiara Ferragni In serata Chiara Ferragni single ha festeggiato i suoi primi 37 anni con un party speciale in un locale di Milano circondata dagli amici più cari. Ha posato con Diletta Leotta e Francesca Muggeri, ha abbracciato Veronica Ferraro e posato per Francesca Oniga. Alla festa di compleanno c’erano anche Gianluca Omodeo, Nicola Brognano, Chiara Biasi, Gilda Ambrosio, Filippo Fiora, Martina Maccherone, Cristina Bernardini. Chiara è apparsa felice come una bimba, colma di gioia e d’amore. Ha spento le candeline e posato raggiante in un abito rosso fuoco.

Il post con i figli Leone e Vittoria Gli auguri più dolci li aveva ricevuti in mattinata quando ha festeggiato con i suoi bambini. "Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita" ha scritto l’influencer. "Auguri sisterina ti vogliamo tanto bene" ha risposto sua sorella Francesca Ferragni.