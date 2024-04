Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi: la rottura (anche social) è completa

Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi via social.

Una mossa, vista la crisi in atto, per certi versi ovvia e per altri marginale, ma per una coppia che ha fatto della comunicazione social il suo core business il fatto è in realtà molto significativo. La rottura (secondo alcuni addirittura con blocco reciproco) dei due principali attori della separazione dell'anno è l'ultimo atto di un "lotta social" che già ai primi di marzo aveva visto i primi follow cadere, quando Fedez aveva smesso di seguire le sorelle di Chiara e viceversa.