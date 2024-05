Fedez: "Gli auguri a Chiara Ferragni? Se voglio glieli faccio personalmente"

Fedez ha invitato il programma di Canale 5 per mostrare la sua iniziativa benefica in collaborazione con l'associazione Tudisco che si occupa di recuperare beni confiscati alla mafia.

"Perché per me è importante fare beneficenza? Onestamente perché vado a letto e mi sento appagato rispetto al ruolo che ho in questo mondo. Anche per sentirmi dire bravo - ha detto -. Le critiche? Non mi interessa, quello che resta è che questo luogo sarà ristrutturato e servirà ad aiutare delle persone. Quest'anno il concerto Love Mi ha trovato un'altra location, in zona Expo, perché la richiesta è più alta e abbiamo deciso di mettere in vendita i biglietti a un prezzo molto popolare e tutto l'incasso. Dodici euro è il costo del biglietto, oltre ai 2 euro di prevendita, dieci euro puliti verranno devoluti in beneficenza".

Infine Fedez torna sul polverone legato al caso di Chiara Ferragni: "Quando si fa squadra, se la m*** finisce nel ventilatore, colpisce anche la persona che sta di fianco - ha proseguito -, ma è stata l'occasione per mettere al setaccio tutte le mie attività e dal 2012 nessuno ha potuto contestarmi nulla".