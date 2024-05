Il nuovo, dolorosissimo, tatuaggio

I video postati da Fedez e dal tatuatore Gabriele Anakin sono esilaranti, con le smorfie del rapper e le sue grida di dolore, ma l'esperienza non deve essere stata piacevole. Su una terrazza romana che affaccia su Piazza del Popolo, il cantante si sottopone alla "tortura". "Fa male!" grida mentre il tattoo viene realizzato. Continua a muoversi, ad alzarsi dalla sedia e a gridare rendendo complicato il lavoro all'artista che già si trova in una posizione scomoda. E' lui infatti ad aver realizzato il tatuaggio che raffigura Vittoria neonata che ha attirato tante critiche da parte dei follower: "Già m'ha rovinato la vita, me stai a riscavà la fossa" dice prima di mettersi all'opera.