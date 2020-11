Fedez cos’ha sulla coscia? Per la Ferragni è un tattoo a luci rosse

Fedez cosa si è tatuato sulla coscia? Per la Ferragni è un pisello, ma in realtà… Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Chiara Ferragni e Fedez nell'Astigiano Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Chiara Ferragni, Web Ambassador Calzedonia, indossa uno dei collant della capsule "A Wish for You" Ufficio stampa 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche > La moglie, la nipote... la rosa: ecco gli ultimi tatuaggi dei vip

La influencer in dolce attesa della sua bambina, dopo il primogenito Leone, è stesa sul divano ma non resiste allo scherzo e si avvicina al marito per mostrare la sua tesi coprendo parte del tattoo. “Ditemi se non sembra un pisello” chiede ai follower. “Ma non è vero. E’ un pugnale – continua Fedez – L’ho fatto quando ero un ragazzo di periferia e non avevo budget”. Il siparietto tiene incollati i follower impegnati a scegliere che risposta dare al quesito dei Ferragnez. Fino al prossimo show casalingo.

Leggi anche>Topless e pancione nudo, Chiara Ferragni incinta è più sexy che mai



Fedez e la Ferragni tengono aggiornati i fan sulla loro vita quotidiana: dai giochi con figlio alle serate davanti alla tv, passando per pranzi e cene, addobbi e regali, outfit e scherzi, ma soprattutto tanta armonia tra le quattro mura del loro lussuoso appartamento milanese. Non manca ovviamente l’impegno per cause solidali e civili. Il mix è vincente…

A casa dei Ferragnez è già Natale, guarda che albero multicolor Tgcom24 1 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 18 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci Si respira già aria natalizia in casa di Chiara Ferragni e Fedez. L’abete addobbato ha già fatto la sua comparsa nel salotto dell’appartamento milanese e quest’anno è in versione multicolor con lucine telecomandate dal cellulare capaci di fare giochi di colori a scelta. E poi la scalinata che porta al piano superiore con palline e rami verdi infiocchettati. E così una serata in famiglia con l’albero acceso si trascorre davanti alla tv con Leone che sceglie cosa guardare: “Paperissima”. Il figlio della influencer e di Fedez è un grande appassionato del programma di Canale 5 e ride divertito.

Ti potrebbe interessare: