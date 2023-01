Fedez si mette a nudo per mostrare il suo tatuaggio della rinascita

Per Fedez ogni tatuaggio è importante e ha un significato.

Quindi un passaggio di vita importante come l'operazione affrontata l'anno scorso per asportare il tumore al pancreas che lo aveva colpito non poteva non trovare spazio sulla sua pelle. E così si è fatto tatuare una enorme araba fenice che corre da una gamba al gluteo per poi estendersi su tutta la schiena. L'araba fenice, già di per sé simbolo di rinascita, stringe tra gli artigli l'ago dei punti di sutura ed emerge dalle ceneri del fuoco acceso dai figli di Fedez.