Dal tumore alla rinascita, Fedez saluta il 2022: "Un anno complesso ma di grande insegnamento"

Immagini e parole per riassumere i 365 giorni del rapper, con i mesi segnati dalla malattia e dall'intervento al pancreas colpito dal tumore e la lenta ripresa fino al concerto di LoveMi in piazza Duomo a Milano e i ringraziamenti a medici e alla sua famiglia. "E' stato un anno complesso - confessa l'artista ai suoi fan, - ma di grande insegnamento. E con un solo rammarico ". Ecco quale.

Il 2022 di Fedez: dal tumore alla rinascita, con un rimpianto - "Ciao 2022 - inizia così il post di Fedez, 33 anni, per salutare l'anno che se ne va. - Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice".

"Un solo rammarico mi porto dietro, - aggiunge il cantante, - non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale".

"Spero con l'anno nuovo - è l'augurio che va a chiudere il post di Fedez su Instagram, - di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua".

La scoperta della malattia, l'intervento e la ripresa: tutto sui social - L'annuncio della malattia con un video drammatico a metà marzo, l'intervento in ospedale per la rimozione del tumore al pancreas, i giorni di degenza e di terapia, la fatica, le lacrime, la rabbia. Poi il ritorno a casa dai figli, la ripresa lunga tre mesi per tornare a salire su un palco a cantare. Il palco "benefico" di LoveMi, il concertone organizzato con il ritrovato amico J-Ax in piazza Duomo a Milano.



E ancora, come la malattia ha cambiato la sua vita, nel fisico e nell'anima. Passo dopo passo, insomma, Fedez ha sempre informato i fan del suo percorso via Instagram. E non poteva condividere sempre con loro questo suo saluto al 2022.