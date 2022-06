"Love MI", in 20mila in piazza Duomo per la festa benefica di Fedez e J-Ax

E' stata una grande festa come doveva essere.

Non solo per celebrare la ritrovata amicizia tra Fedez e J- Ax ma anche per raccogliere fondi per Tog- Together To Go , Onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. In piazza del Duomo a Milano " Love MI " ha chiamato a raccolta 20mila persone, e molte sono rimaste fuori dalla piazza sperando di riuscire a entrare. Quasi 7 ore di musica, dal tardo pomeriggio a notte inoltrata, con protagonisti molti dei beniamini dei più giovani, da Ghali a Lazza , da MYSS Keta a Dargen D'Amico passando per Rosa Chemical , Ariete , Tananai e tanti altri.