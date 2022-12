Fedez prova a sbancare il casinò a Las Vegas: cacciato! Scopri perché

In fondo Fedez proprio questo voleva dimostrare, quindi alla fine niente di male. Anzi, l'esperimento, organizzato per una nuova puntata del suo podcast "Muschio selvaggio", è riuscito e i protagonisti sono tornati a casa anche con qualche soldino in tasca ("800 dollari" dice Fedez nel video postato sui social da Muzii).

L'intento era proprio quello di capire quanto tempo ci avrebbero messo gli impiegati del casinò a scoprire che il terzetto stava sfruttando le abilità mnemoniche di Muzii per vincere al blackjack. Nel casinò americani contare le carte non è illegale ma da lì a vedere di buon occhio l'utilizzo di particolari capacità mentali ce ne corre. E quindi, quando qualche giocatore inizia a prevalere con troppa frequenza sul banco e sugli altri giocatori, può capitare che venga invitato a lasciare il tavolo da gioco se non del tutto il casinò. Quello che è successo a Fedez e soci. "Dà molta soddisfazione - ha detto un raggiante Muzii -. L'idea che le mie capacità intellettuali sono una minaccia per il fatturato di un'impresa miliardaria... mi eccita!".