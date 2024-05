Ferragnez via dal lago di Como, Chiara e Fedez vendono la villa

Chiara Ferragni e Fedez mettono in vendita villa Matilda, la lussuosa dimora sul lago di Como acquistata un anno fa per 5 milioni di euro.

Tgcom24

Chiara Ferragni e Fedez avevano comprato la villa sul lago di Como un anno fa e sognavano di portare i figli poco lontano da Milano nei fine settimana. Da anni l’influencer e il rapper cercavano un buen retiro sul Lario e quando hanno finalmente trovato la dimora che faceva al caso loro non hanno badato a spese. Giusto il tempo di trascorrere qualche fine settimana e un pranzo di famiglia e poi le finestre sono state chiuse. La coppia è entrata in crisi e la casa ha perso l'interesse di entrambi.

Il messaggio dell’agenzia immobiliare descrive la villa dei Ferragnez a Torno così: “Sulla splendida cornice del Lago di Como, lussuosa dimora, progettata dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali, caratterizzata da uno stile classico in perfetta armonia con la semplicità, dove la parola d’ordine è luce. La piscina a sfioro, realizzata su misura per integrarsi nello spazio del parco di circa mille metri quadri, rende esclusiva la proprietà, creando un’atmosfera unica”. La dimora è davvero incredibile: “Tramite un sentiero che discende lungo il parco si ha l’accesso alla villa distribuita su tre piani. Il corpo principale, di circa 400 metri quadri, è disposto su due livelli: al piano terra si trova la zona giorno con sala da pranzo, living room, cucina, camera e servizi. Da qui si accede al lago tramite una darsena sotterranea con zona di servizio. Al piano superiore ci sono tre camere da letto e due bagni”.



L’abitazione sul lago era stata battezzata dai Ferragnez come “villa Matilda” in memoria della cagnolina di Chiara Ferragni che era morta proprio a luglio dello scorso anno. Far rientrare la dimora nell’accordo sulla separazione della coppia non sarebbe stato facile e di qui la decisione di metterla in vendita. Anche se, secondo i bene informati, sarebbe di proprietà di Fedez, mentre l’appartamento milanese con piscina condominiale in cui vive l’influencer con i figli sarebbe stato acquistato dalla Ferragni.