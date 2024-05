Fedez con Emis Killa al "Sexy Shop" per raccontare "una storia infinita che poi è finita"

Un brano che esplora le dinamiche di una relazione intensa e turbolenta: le liriche mettono a nudo i sentimenti che si provano in una coppia, paragonando l'amore a un gioco d'azzardo, un'esperienza che può portare sia euforia travolgente che profonda devastazione. Attraverso immagini vivide e metafore incisive, il testo descrive la tensione tra attrazione e disillusione, sottolineando come il ricordo di tutto ciò che si è condiviso è, comunque, il motore e la forza per poter ribadire la propria presenza, sia nel bene che nel male.

Tgcom24

Il brano inizia subito in modo forte e coinvolgente con i versi del ritornello: "L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio". Fin dalle prime note è evidente il nuovo sound e la voglia di Fedez di mettere in musica un momento particolare, quello di "una storia infinita che poi è finita", in un intreccio di passione, dolore e riflessioni. Il testo svela molto dell’essere più intimo dell’artista, dalla lotta con se stesso al racconto di una storia d'amore complessa e travagliata.

Emis Killa regala al brano il proprio flow incalzante sul beat, partendo con un ritmo più crudo che si apre poi a una melodia più dance, in cui racconta come l’amore sia allo stesso tempo un’incertezza e una forza trascinante, che lo porta a sbandare come accade a un’auto che corre ad alta velocità, una potenza che spinge a rischiare qualunque cosa.

Amici e colleghi di lunga data, Fedez ed Emis Killa, che quest’anno festeggia 15 anni di carriera con lo show evento "EM15" il 2 settembre a Fiera Milano Live, tornano a cantare insieme in un brano che si muove a cavallo tra il pop-dance e il rap per cercare di essere protagonista nella stagione estiva.