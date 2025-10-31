Fedez si mette a nudo con il brano "Telepaticamente"

In una delle barre più crude del brano, "sparano all’artista, muore la persona", Fedez rivendica il diritto a una verità intima che spesso viene sacrificata davanti ai riflettori, dove un errore personale può diventare una condanna pubblica. Con "Telepaticamente", il rapper esplora un legame profondo e indistruttibile, capace di sopravvivere anche ai momenti di dolore. È una connessione che va oltre la razionalità, una forza viscerale che rimane radicata sotto la pelle e persiste nella mente, persino quando il contatto fisico si perde. Si tratta di una narrazione cruda ma autentica che tesse le trame dell’amore nelle sue forme più complesse e buie. Il risultato è un racconto oscuro, terrestre e straordinariamente intenso, carico della sincerità di chi ha vissuto e affrontato entrambe le facce di questo sentimento.