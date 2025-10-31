Fedez si mette a nudo con il brano "Telepaticamente"

Il cantante continua a raccontarsi tra vita privata e luci dei riflettori
Esce "Telepaticamente", il nuovo singolo di Fedez, prodotto da Merk & Kremont per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy. Il brano arriva dopo il tormentone estivo "Scelte Stupide" in collaborazione con Clara e a pochi giorni di distanza dall’uscita di "Temet nosce".
Un brano che racconta un intenso legame emotivo e la lotta costante tra persona e personaggio pubblico. L’artista mette a nudo il conflitto con una relazione che cura e avvelena allo stesso tempo, in un equilibrio precario dove amore e distruzione avanzano insieme. Potente e simbolico: "Te-le-pa-ti-ca-men-te è come rifare l’amore con te, inevitabilmente sei un fiore del male che si prende cura di me".
L’immaginario visivo del video accompagna e amplifica ogni parola del testo: un ambiente cupo in cui l’artista è intrappolato da cavi neri che rappresentano controllo, manipolazione, pressioni e influenze esterne che lo soffocano e lo bloccano. Un cervello sospeso simboleggia la mente ormai scissa dal corpo, la lucidità compromessa di un uomo che non è più padrone di sé stesso. E i fiori neri che sbocciano all’improvviso ricordano come l’amore possa essere bellissimo e, insieme, letale.
In una delle barre più crude del brano, "sparano all’artista, muore la persona", Fedez rivendica il diritto a una verità intima che spesso viene sacrificata davanti ai riflettori, dove un errore personale può diventare una condanna pubblica. Con "Telepaticamente", il rapper esplora un legame profondo e indistruttibile, capace di sopravvivere anche ai momenti di dolore. È una connessione che va oltre la razionalità, una forza viscerale che rimane radicata sotto la pelle e persiste nella mente, persino quando il contatto fisico si perde. Si tratta di una narrazione cruda ma autentica che tesse le trame dell’amore nelle sue forme più complesse e buie. Il risultato è un racconto oscuro, terrestre e straordinariamente intenso, carico della sincerità di chi ha vissuto e affrontato entrambe le facce di questo sentimento.