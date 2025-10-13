Fedez contro Ghali per il post sui rapper e Gaza

Il rapper di Rozzano ha continuato: "Mi sono emozionato a vedere le persone scese in piazza, perché ho visto finalmente qualcosa di reale. Le persone nel mondo reale, non più nei commenti. Quando vedo queste cose qui invece, mi cadono le palle perché vedere un rapper che direttamente dalla Fashion Week di Parigi viene a fare la morale ad altri quando secondo me non può arrogarsi il diritto di fare la morale agli altri”. Poi l'attacco diretto "perché tu così come me, così come tanti altri rapper, hai collaborato con i brand che sostengono Israele", spiegando: "Mentre dicevi stop al genocidio facevi una collaborazione a Sanremo con Ikea. Hai fatto gli spot per McDonald's. Quindi è una retorica che non funziona. Perché la stessa retorica che tu stai facendo agli altri, lo stesso moralismo che tu stai facendo agli altri lo possono fare gli altri su di te, Ghali. Dov'eri undici anni fa? E non è una colpa, sai perché - chiede -? Semplicemente non ti eri interessato al tema e non mi viene da fartene una colpa, così come io non te ne faccio una colpa tu non puoi farne una colpa agli altri. Sai perché? Perché a oggi si può dire tutto del conflitto israelo-palestinese, ma non si può dire che non se ne parli”.