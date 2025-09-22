Quello che Ghali ha portato sul palco di Fiera Milano Live è il "gran teatro" del presente: ben oltre il tradizionale concerto, Gran Teatro si è fatto trasposizione in musica, immagini e performance del mondo contemporaneo, con le sue visioni, le sue contraddizioni, i suoi eccessi e le sue speranze. Il palco è diventato riflesso della società, un teatro totale dove momenti giocosi e momenti di riflessione si sono intrecciati mostrando luci e ombre della nostra epoca. Un viaggio lungo due ore dentro i linguaggi della contemporaneità: immagini potenti, simboli che si fanno carne, musica che diventa chiave di lettura. Ogni quadro è parte di un racconto collettivo, un flusso scenico che ha portato lo spettatore dentro a un'esperienza immersiva, visiva e musicale, dove i performer hanno incarnato simbolicamente le diverse figure che hanno scandito i capitoli dello spettacolo.