L'appello di Ghali per il voto: "La cittadinanza è una questione di dignità”

"C'è chi nasce qui, vive qui da anni, lavora, paga le tasse, cresce figli, parla italiano, si sente Italiano a tutti gli effetti ma non è riconosciuto come cittadino e con un Si chiediamo che bastino 5 anni di vita qui, non 10, per essere parte di questo Paese". "La cittadinanza non può essere solo un documento. E' una questione di rispetto del tempo che abbiamo da viverci, e di dignità" aggiunge ancora il cantante che mette in guardia i suoi follower: "L'8 e il 9 giugno si vota, e se non lo fa almeno il 50% degli elettori, tutto questo non vale niente. Il referendum cade. Non basta essere d'accordo: serve esserci". Insomma, "mentre aspettiamo che cessino le ingiustizie in altre parti del mondo, proviamo qui a costruire il cambiamento, insieme".