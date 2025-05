Ghali si (e ci) prepara a un'estate di relax con il singolo "Chill"

Dopo un 2024 ricco di soddisfazioni cominciato con la pubblicazione, ad ottobre, del singolo "Niente panico", un accorato invito a non aver paura. Paura, che come ha scritto su Instagram per lanciare il brano nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, è stata anche la sua, quando a sua mamma hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. E continuato con le sette date live, quasi tutte sold out, in alcune città italiane, tra le quali anche Milano, Ghali ha dato inizio alla sua nuova era: "Questo è l'inizio di nuovo percorso artistico per me, di una nuova fase della mia carriera e questo tour arriva in un anno di grandi traguardi. Avvicinarmi alla fine dell'anno in prossimità di un disco, e chiudere con il mio ritorno sul palco è una giusta conclusione", aveva detto presentando la prima data del live al Forum d Assago. "È la conferma che ogni artista a un certo punto della sua carriera, tra alti e bassi, vorrebbe avere e questo tour rappresenta per me questo, la giusta conclusione".

E adesso questa nuova fase della sua vita artistica è cominciata.