Poi si rivolge ai colleghi, a coloro che fanno musica, agli artisti in generale, lamentandone il silenzio e l'assenza, come aveva già fatto un anno e mezzo fa: "Vorrei dire a chi fa musica come me, a chi scrive, a chi mette la propria faccia e la propria voce al servizio dell’intrattenimento, che dobbiamo ricordarci che stiamo vivendo tutti nello stesso lasso di tempo", invitandoli a ricordare la fortuna avuta da molti, ma non da tutti: "Non eravamo nessuno, e ora qualcuno di noi si è costruito una vita, migliore della media, grazie alla gente che ci ha sostenuto. Non possiamo non dire una parola su ciò che sta accadendo a Gaza. Cosa cambia se lo facciamo?".