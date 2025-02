Dua Lipa presto sposa? Al dito spunta l'anello di fidanzamento

Dua Lipa è rimasta relativamente riservata riguardo alla sua vita romantica in passato. In un’intervista del gennaio 2024 con Rolling Stone, la cantautrice ha rivelato che la sua canzone “Levitating” è stata ispirata dall’esperienza di una rottura amichevole, anche se non ha rivelato di chi parlasse specificamente la canzone. La cantante di "Houdini" ha anche parlato in precedenza del potere di essere single e di come l'esperienza può aiutarti a comprendere meglio i tuoi desideri e bisogni autentici. "Molte persone desiderano che la loro vita da single finisca per cercare qualcun altro, ma penso che il punto centrale di trascorrere quel tempo da soli sia capire davvero di cosa hai bisogno, e chi sei nel silenzio e chi sei senza qualcuno", ha detto in un'intervista del 2023 con il podcast Check In di Audacy.