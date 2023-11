"Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single", ha spiegato. Nei giorni precedenti la cantante aveva rimosso ogni post dai suoi profili social, segno evidente che sarebbe arrivata qualche novità musicale. E' il primo brano pubblicato dopo l'uscita di "Dance the night", per la colonna sonora di "Barbie".

Tgcom24





Qual è l'ultima canzone di Dua Lipa "Houdini" dà il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo progetto di Dua Lipa, che ha affermato: “Il singolo incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca". Il video musicale ufficiale, diretto da Manu Cossu, vede la popstar dopo le prove in una sala da ballo, mentre rivede la sua coreografia sotto luci fluorescenti, che si riflettono negli specchi della stanza, creando un'illusione ottica intanto che l'energia inizia a crescere.

"Houdini è molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l'ora di condividere questa sensazione con i miei fan", aveva spiegato ancora la popstar.