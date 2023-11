Olivia Rodrigo svela la canzone dal nuovo film di "Hunger Games"

Fuori il singolo "Can't Catch Me Now" contenuto nella colonna sonora del nuovo capitolo della saga

L'artista ha annunciato sui social l'uscita del suo singolo "Can’t Catch Me Now" dicendosi entusiasta di aver avuto l’opportunità di scrivere un brano per la colonna sonora del nuovo film della saga. Il disco tratto e ispirato al film uscirà il 17 novembre mentre la pellicola diretta dal regista Francis Lawrence arriverà nei cinema italiani il 15 novembre.

Leggi Anche Olivia Rodrigo punta sempre più in alto con il nuovo album "Guts"

Il nuovo capitolo di "Hunger Games" La pellicola “Hunger Games: La ballata dell’Usignolo e del Serpente”, prequel della trilogia, è diretta da Francis Lawrence e uscirà nei cinema italiani il 15 novembre. Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth) è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird (la candidata all’Oscar Rachel Zegler), la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Quando è uscita con il nuovo album e il singolo "Vampire" A settembre Olivia Rodrigo ha pubblicato il secondo album "Guts", stato anticipato da “Vampire”, brano che parla del senso di smarrimento dopo il successo e che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica globale di Spotify. La star ha poi annunciato il suo attesissimo tour mondiale in supporto di "Guts" con un’unica tappa italiana il 9 giugno 2024 all’Unipol Arena di Bologna. Il tour dell’artista multi-platino prenderà il via venerdì 23 febbraio a Palm Springs, in California, presso l'Acrisure Arena, con tappe in tutto il Nord America e in Europa, tra cui Miami, Toronto, New York, Londra, Amsterdam, Parigi, Bologna e molte altre ancora, prima di concludersi con un doppio spettacolo il 13 e 14 agosto al Kia Forum di Los Angeles. Dopo l'incredibile successo del suo tour di debutto nel 2022, il nuovo tour sarà il primo tour di Olivia nelle arene e la porterà in venue iconiche di tutto il mondo, come il Madison Square Garden, il Kia Forum, lo Sportpaleis, l'O2 e altri ancora.





Tutti i record di Olivia Rodrigo Dopo aver infranto i record con il suo album di debutto "Sour", vincitore di 4 dischi di platino - l'album più veloce nella storia ad avere tutte le sue canzoni certificate RIAA Platinum o superiori - Olivia Rodrigo è tornata rivelando una nuova raffinatezza come vocalista e paroliere. Prodotta e co-scritta da Daniel Nigro (suo principale partner creativo in SOUR), ogni canzone intensifica l'onestà emotiva che ha sempre impregnato la sua narrazione.

Acclamato da Pitchfork come "Best New Track" al momento dell'uscita, "Vampire" ha debuttato al n. 1 della Billboard Hot 100, ha stabilito il record di Spotify per il più grande debutto di una canzone da solista nel 2023 e infine ha raggiunto il n. 1 della Top 40 Radio. Più di recente il brano ha raggiunto la posizione n. 1 della UK Official Singles Chart - una svolta che ha reso Rodrigo l'artista femminile con il maggior numero di singoli n. 1 nel Regno Unito in questo decennio. "Vampire" ha accumulato oltre 100 milioni di stream combinati nella sua prima settimana e si è piazzato al n. 1 in Australia, Nuova Zelanda e Irlanda. La ventenne è la più giovane artista nella storia della Hot 100 ad aver debuttato con tre hit al n. 1. Nominato album numero 1 del 2021 da Rolling Stone e acclamato come uno dei migliori album del 2021 dal New York Times, "Sour" è ora 4 volte Platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 17,9 milioni di unità globali di album con oltre 42 miliardi di streaming in tutto il mondo. Ognuno degli 11 brani dell'album è entrato nella top 30 della Hot 100 di Billboard, rendendo la Rodrigo la prima artista donna a piazzare contemporaneamente 11 o più canzoni nella top 30.

Ha ricevuto sette nomination ai Grammy, tra cui quelle per ciascuna delle quattro categorie principali, e si è aggiudicata i premi per il Miglior artista emergente, il Miglior album vocale pop e la Miglior performance solista pop ai 64esimi Grammy. Rodrigo è stato nominato nuovo artista dell'anno agli American Music Awards, donna dell'anno ai 2022 Women in Music Awards di Billboard e cantautore dell'anno sia agli ASCAP Pop Music Awards che ai Variety Hitmakers.