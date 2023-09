La vincitrice di 3 Grammy Awards e nuova regina della musica mondiale, ha condiviso su YouTube una performance live della traccia d’apertura del disco, “All-american Bitch”, per celebrare l’uscita del nuovo disco. "Guts" è stato anticipato da “vampire” , brano che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica globale di Spotify e dal nuovo singolo “get him back!”. L'artista, che ha infranto numerosi record mondiali, è attesissima come performer agli MTV Video Music Awards il prossimo 12 settembre

Prodotto dal fedele collaboratore Daniel Nigro e in parte registrato ai leggendari Electric Lady Studios di New York, "Guts" è un ulteriore passo avanti nella scrittura onesta e senza briglie della Rodrigo e nell’originalità del sound dell’artista ventenne. Il nuovo album ha già incontrato il favore della critica con il "New York Times" che afferma che “la Rodrigo, la nuova promessa del firmamento pop, è diventata una vera rock star”.

I due singoli “Vampire”, il primo singolo uscito a giugno, è stata una potente anticipazione della nuova artisticità ancora più estesa di Olivia, ricevendo subito il plauso di critica e pubblico. Si tratta del suo debutto più alto su tutte le piattaforme digitali e il più alto debutto per un’artista solista su Spotify nel 2023. “Vampire”, inoltre, ha debuttato direttamente alla prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 (e successivamente anche in radio). Il pezzo, recentemente, è andato alla #1 anche nella classifica singoli UK, facendo di Olivia l’artista femminile con più brani alla n.1 nella classifica inglese di questa decade.

“Bad Idea Right?”, invece, è stata nominata da Pitchfork come Best New Track e il New York Times lo ha definitivo "un pezzo pop brillante, caleidoscopico e vorticante".

La regista Petra Collins ha diretto il video di "Vampire", che ha ricevuto 6 nomination agli MTV Video Music Awards quest’anno, “Bad Idea Right?” e i precedenti “Good 4 U” e “Brutal” dal suo album di debutto, "Sour" (certificato Platino in Italia).

Il nuovo album "Guts" è stato ideato nel garage studio di Nigro a Los Angeles. Benché ogni brano del disco racchiuda l’onestà emotiva che ha da sempre caratterizzato lo storytelling della cantautrice, l’album vede questa volta Olivia Rodrigo raccontare una nuova dimensione musicale.

“Quando stavo scrivendo "Sour" ero nuova a questo lavoro e avevo il cuore spezzato; mi sedevo al pianoforte per ore e mi sentivo sopraffatta dalle cose che volevo esprimere - racconta la Rodrigo -. Ma con questo disco mi sono concentrata più sull’aspetto della scrittura, che a volte include il non prendermi troppo sul serio ed essere più sfrontata con le parole. Abbiamo sperimentato tanto con approcci differenti alla composizione e abbiamo creato qualcosa che è molto più influenzato dalla musica rock rispetto ai miei lavori precedenti”.

In una recente intervista al quotidiano "The Guardian", a proposito della nuova traccia “All-American Bitch”, l’artista ha rivelato: “Ho sperimentato un grande tumulto emotivo quando provavo i sentimenti di rabbia e insoddisfazione che non potevo esprimere, specialmente nel mio lavoro. Mi è sempre sembrato come se non potessi ammetterli, di dover essere grata tutte le volte, perché molte persone vorrebbero essere al mio posto. E questo causa un sacco di sentimenti repressi. Ho sempre lottato tra il voler essere la ragazza americana perfetta e la realtà di non sentirmi affatto così”.





La carriera Olivia Rodrigo ha fatto la Storia con “Sour”: il suo primo singolo “drivers license” (certificato Platino nel nostro Paese) ha debuttato alla n.1 della classifica Billboard Hot 100 ed è stato il primo brano a raggiungere 80 milioni di stream in soli sette giorni su Spotify, segnando un record sulla piattaforma. Il disco includeva anche le hit “deja vu” (Oro in Italia), “Traitor” (Oro) e “good 4 u” (Platino nel nostro Paese). Un successo senza precedenti che ha portato l’album ad essere il disco di debutto con la più lunga permanenza in top10 nella classifica Billboard Hot 100 del 21° secolo e il primo album a restare ai piani alti della stessa per un anno intero. Il disco è andato alla posizione n.1 anche in UK, Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda, infrangendo anche il record mondiale per il disco di debutto di un’artista femminile con più ascolti in una settimana su Spotify. L’album è stato definito il miglior disco del 2021 da Rolling Stone e fra i più belli dell’anno per il New York Times. “Sour” ha venduto oltre 17 milioni di copie nel mondo e accumulato 40 miliardi di stream. Tutte le 11 tracce sono entrate nella popolare classifica statunitense Billboard Hot 100, facendo della Rodrigo la prima artista femminile ad avere 11 brani nella top30 contemporaneamente.

“Sour” è valso alla cantautrice americana di origini filippine ben 7 nomination ai Grammy, vincendone tre nelle categorie: Miglior Nuova Artista, Miglior Album Pop Vocale e miglior Performance Pop per un’artista solista. L’artista ha vinto anche con la pellicola “Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)” nella categoria Miglior Documentario Musicale agli MTV Movie & TV Awards nel 2022.



Olivia Rodrigo si è imbarcata nel suo primo tour lo scorso anno che l’ha vista protagonista nel mondo con 40 date tutte sold-out (Italia inclusa al Fabrique di Milano).