Dua Lipa smentisce le voci del licenziamento del suo agente - di religione ebraica - per aver firmato una lettera per escludere il gruppo rap irlandese anti-israeliano e filo-palestinese Kneecap dal festival musicale di Glastonbury. Su Instagram la pop star ha definito la notizia rilanciata dal Daily Mail "completamente falsa".
"Non perdono il gesto di David Levy o di altri addetti ai lavori - scrive l'artista in una storia su Instagram - silenziare un artista che vuole dire la verità non è giusto. Non posso neanche ignorare come è stata trattata l’intera vicenda dalla stampa. La storia, infatti, è completamente falsa e il linguaggio usato dal Daily Mail è intenzionalmente pensato per alimentare divisione e per attirare click. Sfruttare una tragedia globale per vendere giornali è una cosa che trovo profondamente sbagliata".
In una dichiarazione da parte della sua società di management, William Morris Endeavor, viene spiegato che l'agente David Levy non si occupava più della gestione quotidiana dell'artista dal 2019.
Levy è stato uno dei primi firmatari di una lettera indirizzata agli organizzatori di Glastonbury per allontanare i Kneecap, il cui frontman è attualmente accusato di terrorismo nel Regno Unito per aver presumibilmente esposto una bandiera di Hezbollah durante un concerto.
