Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Sfogo su Instagram

Dua Lipa smentisce il "Daily Mail" sul licenziamento dell'agente ebreo

 David Leavy non si occupava più della gestione quotidiana dell'artista dal 2019

24 Set 2025 - 11:19
© Instagram

© Instagram

Dua Lipa smentisce le voci del licenziamento del suo agente - di religione ebraica - per aver firmato una lettera per escludere il gruppo rap irlandese anti-israeliano e filo-palestinese Kneecap dal festival musicale di Glastonbury. Su Instagram la pop star ha definito la notizia rilanciata dal Daily Mail "completamente falsa".

Leggi anche

Dua Lipa licenzia il suo manager per le posizioni sulla guerra a Gaza

Dua Lipa presto sposa? Al dito spunta l'anello di fidanzamento

Le parole su Ig

 "Non perdono il gesto di David Levy o di altri addetti ai lavori - scrive l'artista in una storia su Instagram - silenziare un artista che vuole dire la verità non è giusto. Non posso neanche ignorare come è stata trattata l’intera vicenda dalla stampa. La storia, infatti, è completamente falsa e il linguaggio usato dal Daily Mail è intenzionalmente pensato per alimentare divisione e per attirare click. Sfruttare una tragedia globale per vendere giornali è una cosa che trovo profondamente sbagliata".

La smentita

 In una dichiarazione da parte della sua società di management, William Morris Endeavor, viene spiegato che l'agente David Levy non si occupava più della gestione quotidiana dell'artista dal 2019.

La lettera

 Levy è stato uno dei primi firmatari di una lettera indirizzata agli organizzatori di Glastonbury per allontanare i Kneecap, il cui frontman è attualmente accusato di terrorismo nel Regno Unito per aver presumibilmente esposto una bandiera di Hezbollah durante un concerto.

Ti potrebbe interessare

dua lipa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema