"Non perdono il gesto di David Levy o di altri addetti ai lavori - scrive l'artista in una storia su Instagram - silenziare un artista che vuole dire la verità non è giusto. Non posso neanche ignorare come è stata trattata l’intera vicenda dalla stampa. La storia, infatti, è completamente falsa e il linguaggio usato dal Daily Mail è intenzionalmente pensato per alimentare divisione e per attirare click. Sfruttare una tragedia globale per vendere giornali è una cosa che trovo profondamente sbagliata".