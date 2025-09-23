Secondo il Daily Mail la pop star si è infuriata dopo che David Leavy ha firmato una lettera in cui ha chiesto che la band rap irlandese filo-palestinese Kneecap venisse rimossa dal festival di Glastonbury
Dua Lipa licenzia il suo manager per le posizioni sulla guerra a Gaza. Secondo il "Daily Mail" la pop star si è infuriata dopo che David Leavy ha firmato una lettera in cui ha chiesto che la band rap irlandese filo-palestinese Kneecap venisse rimossa dal festival di Glastonbury.
"Dua si è assicurata tramite i suoi collaboratori che David Levy non lavorasse più alla sua musica - ha aggiunto una fonte anonima al 'Mail on Sunday' - Lei è apertamente pro-Palestina e questo non è in linea con David. Lo considera un sostenitore della guerra israeliana a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi, e questo è stato reso molto chiaro dalla lettera che lui ha firmato e inviato a Michael Eavis".
Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, David Leavy, agente di Dua Lipa presso l’agenzia WME, aveva sottoscritto un documento inviato al fondatore del celebre festival inglese tenutosi a luglio. Una lettera in cui nero su bianco si chiedeva la rimozione dei Kneecap dal cartellone per le loro presunte posizioni filo-palestinesi e accuse di sostegno ad Hezbollah e Hamas, sempre negate dalla band. I Kneecap si sono esibiti regolarmente durante il festival, ma Dua Lipa non ha fatto sconti al suo agente.
