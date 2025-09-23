"Dua si è assicurata tramite i suoi collaboratori che David Levy non lavorasse più alla sua musica - ha aggiunto una fonte anonima al 'Mail on Sunday' - Lei è apertamente pro-Palestina e questo non è in linea con David. Lo considera un sostenitore della guerra israeliana a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi, e questo è stato reso molto chiaro dalla lettera che lui ha firmato e inviato a Michael Eavis".