Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Il caso

Dua Lipa licenzia il suo manager per le posizioni sulla guerra a Gaza

Secondo il Daily Mail la pop star si è infuriata dopo che David Leavy ha firmato una lettera in cui ha chiesto che la band rap irlandese filo-palestinese Kneecap venisse rimossa dal festival di Glastonbury

23 Set 2025 - 17:43
© Instagram

© Instagram

Dua Lipa licenzia il suo manager per le posizioni sulla guerra a Gaza. Secondo il "Daily Mail" la pop star si è infuriata dopo che David Leavy ha firmato una lettera in cui ha chiesto che la band rap irlandese filo-palestinese Kneecap venisse rimossa dal festival di Glastonbury.

Leggi anche

Dua Lipa incanta Milano tra hit, abbracci ai fan e un omaggio a Raffaella Carrà

Dua Lipa presto sposa? Al dito spunta l'anello di fidanzamento

La fonte anonima

 "Dua si è assicurata tramite i suoi collaboratori che David Levy non lavorasse più alla sua musica - ha aggiunto una fonte anonima al 'Mail on Sunday' - Lei è apertamente pro-Palestina e questo non è in linea con David. Lo considera un sostenitore della guerra israeliana a Gaza e del terribile trattamento riservato ai palestinesi, e questo è stato reso molto chiaro dalla lettera che lui ha firmato e inviato a Michael Eavis".

La lettera

 Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, David Leavy, agente di Dua Lipa presso l’agenzia WME, aveva sottoscritto un documento inviato al fondatore del celebre festival inglese tenutosi a luglio. Una lettera in cui nero su bianco si chiedeva la rimozione dei Kneecap dal cartellone per le loro presunte posizioni filo-palestinesi e accuse di sostegno ad Hezbollah e Hamas, sempre negate dalla band. I Kneecap si sono esibiti regolarmente durante il festival, ma Dua Lipa non ha fatto sconti al suo agente.

Ti potrebbe interessare

dua lipa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema