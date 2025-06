Dua Lipa incanta Milano tra hit, abbracci ai fan e un omaggio a Raffaella Carrà

Quello di Dua Lipa è uno show che trasuda anni 80, persino nell’assolo di batteria che segue "Happy For You", una cosa che negli odierni concerti pop (ma pure rock a dire il vero) è diventata quasi impensabile. La messa in scena è perfettamente in linea con le atmosfere dei due album che l'hanno trasformata in una numero uno, "Future Nostalgia" e l'ultimo "Radical Optimism", che incarna il cuore dello spettacolo (alla fine gli estratti da questo saranno ben dieci). Con "Love Again" palle di fuoco circondano la popstar che canta sul palchetto da sola. Prima di "Anything For Love", cantata piano e voce, si gode uno sguardo di insieme della folla e chiede a tutti di accendere le luci dei telefoni mentre "Be The One", che chiude il set regolare, è l’occasione per lei di ricordare come il primo concerto fatto a Milano era stato davanti a 50 persone in un piccolo club, mentre stasera ha davanti una marea umana che si stende a perdita d’occhio. Ma il salto di scala non le impedisce di avere comunque un contatto ravvicinato con il proprio pubblico, e così ancora una volta scende a interagire con la prima fila, filmando in prima persona l’ultima parte della canzone con un telefono preso a uno dei fan alla transenna.