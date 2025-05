Al via gli I-Days con Justin Timberlake, Dua Lipa e Post Malone

A dare il via all’edizione 2025 degli I-Days Milano Coca-Cola sarà Justin Timberlake lunedì 2 giugno all’Ippodromo Snai San Siro. L’unica data in Italia del suo tour sarà l'occasione per i fan di assistere allo show del cantautore, performer, intrattenitore, attore e produttore discografico che nel 2024 è tornato con un nuovo album di inediti “Everything I Thought it Was”. Prima di lui sul palco l’energia della cantautrice norvegese Dagny. Sabato 7 luglio farà il suo arrivo sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da Piazzale dello Sport 16) l’icona mondiale del pop da miliardi di stream Dua Lipa per la sua unica attesissima data italiana che arriva a un anno dall'uscita del suo terzo disco, "Radical Optimism". A scaldare il pubblico sarà la cantautrice inglese Alessi Rose.